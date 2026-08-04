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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı!

        Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

        Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 1 saat 34 dakika sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

        Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşılaşacak.

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