Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta tur atladı!
Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:14 Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 1 saat 34 dakika sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşılaşacak.
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