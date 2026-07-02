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        Haberler Spor Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde de elendi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'dan çiftlerde de elendi

        Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez çiftlerde de elendi!

        Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki çift kadınlar ilk tur maçında Zeynep Sönmez ile İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro, Shuko Aoyama-Liang En shuo ikilisine 2-1 yenilerek elendi.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasına teklerde ikinci turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki ilk tur maçında 13 numaralı seribaşları Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ın karşısına çıktı.

        Zeynep ile partneri Bouzas Maneiro, mücadeleyi 2-1 (7-5, 2-6, 2-6) kaybederek turnuvadan elendi.

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