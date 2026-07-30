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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Milot Rashica'dan Vincenzo Italiano açıklaması

        Milot Rashica'dan Vincenzo Italiano açıklaması

        Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Vincenzo Italiano'nun ne istediğini bildiklerinin altını çizen Rashica, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Rashica'dan Italiano açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek turlayan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Milot Rashica, teknik direktör Vincenzo Italiano'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİRMENİN ETKİSİ OLDU"

        Hazırlık döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten deneyimli oyuncu, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz." dedi.

        "DAHA İYİ OLACAĞIZ"

        Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Rashica, "Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

        ITALIANO AÇIKLAMASI

        Teknik direktörün oyun anlayışını daha iyi kavramaya başladıklarını dile getiren Kosovalı futbolcu, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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