Mostafa Mohamed, Süper Lig'e dönüyor: Adım adım Konyaspor'a!
Konyaspor, Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed'in transferinde sona yaklaştı. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor için Fransız ekibine yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
Tümosan Konyaspor'un, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katması bekleniyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tümosan Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya vardı.
Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.
Mostafa Mohamed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.
Nantes formasıyla toplam 136 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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