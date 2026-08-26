Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Tümosan Konyaspor Mostafa Mohamed, Süper Lig'e dönüyor: Adım adım Konyaspor'a!

        Mostafa Mohamed, Süper Lig'e dönüyor: Adım adım Konyaspor'a!

        Konyaspor, Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed'in transferinde sona yaklaştı. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor için Fransız ekibine yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mostafa Mohamed, Süper Lig'e dönüyor!

        Tümosan Konyaspor'un, Nantes forması giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katması bekleniyor.

        Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tümosan Konyaspor, 28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Nantes ile anlaşmaya vardı.

        Transferin yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği belirtildi.

        Mostafa Mohamed, 2022 yılında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmıştı. Fransız ekibi, Haziran 2023'te 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı futbolcunun bonservisini almıştı.

        Nantes formasıyla toplam 136 karşılaşmaya çıkan tecrübeli forvet, 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nantes
        #konyaspor
        #transfer
        #galatasaray
        #mostafa mohamed
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak