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        MotoGP'de Japonya GP'sinde kazanan Marc Marquez

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol pilot Marc Marquez kazandı. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Japonya GP'sinde kazanan Marquez!

        Sezonun 16. yarışı, Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Marc Marquez, 41 dakika 31.467 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 6. etap galibiyetini elde etti.

        Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.363 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan İtalyan Marco Bezzecchi ise 2.252 saniye farkla üçüncü oldu.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 17. tamamladı.

        Sezonun 17. etabı Endonezya Grand Prix'si, 11 Ekim'de koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        1. Jorge Martin (İspanya): 333

        2. Marc Marquez (İspanya): 331

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 284

        4. Pedro Acosta (İspanya): 243

        5. Ai Ogura (Japonya): 237

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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        #Japonya
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