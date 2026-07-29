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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Nathan Ake: Ana hedef turu geçmekti

        Nathan Ake: Ana hedef turu geçmekti

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 1-1 berabere kaldıkları Gornik Zabrze maçının ardından konuştu. Turu geçme hedefine ulaştıklarından bahseden Ake, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:36 Güncelleme:
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        "Ana hedef turu geçmekti"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yle 1-1 berabere kalsa da ilk maçta 1-0'lık skorla kazandığı için turu atlayan Fenerbahçe'nin stoperi Nathan Ake, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ANA HEDEF TURU GEÇMEKTİ"

        "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi."

        SKRINIAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız."

        "RAKİBİMİZİN ÜSTÜMÜZE GELMESİNE İZİN VERMEMELİYDİK"

        "Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız."

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