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        Haberler Spor Basketbol NBA Avrupa projesinde teklif süreci tamamlandı

        NBA Avrupa projesinde teklif süreci tamamlandı

        NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilen ve Ekim 2027'de başlaması planlanan NBA Europe projesinde teklif süreci tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:50 Güncelleme:
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        NBA Avrupa'da teklif süreci tamamlandı

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) Ekim 2027'de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa projesinde teklif süreci tamamlandı.

        NBA Başkan Yardımcı Mark Tatum, NBA Avrupa süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, Atina ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı kalıcı franchise tekliflerinden memnuniyet duyduklarını belirten Tatum, "NBA ve FIBA tarafından desteklenen Avrupa'daki yeni basketbol ligi kapsamında aldığımız kalıcı franchise teklifleri bizlere büyük cesaret verdi. Bu teklifler, projeye duyulan büyük ilgi ile oluşan güçlü ivmeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu proje, Avrupa basketbol tarihinin gördüğü en büyük sermaye girişini sağlayacak. Hedeflediğimiz 12 şehrin her birinde, aralarında birçok mevcut basketbol ve futbol kulübünün de bulunduğu, açık şekilde öne çıkan adaylarımız var. Bundan sonraki süreçte NBA ve FIBA Yönetim kurulları ile birlikte çalışarak uzun vadeli anlaşmaları nihai hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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