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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Nuri Şahin: Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 22:24 Güncelleme:
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        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

        Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, "Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Avrupa'da yaşadığımız travmadan sonra insan sezona nasıl başlayacağımızla ilgili soru işaretleriyle geliyor. Takımımız çok iyi reaksiyon verdi. Sezona iyi oyunla başlamak çok önemliydi. Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz. Kocaelispor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

        KADRO PLANLAMASI

        Berat, Ebosele ve Da Costa'ya ilişkin de açıklamada bulunan Şahin, "Bu oyuncular kadro dışı kalmadı. Biz sportif bir karar aldık. Ayrıldıktan sonra 3'üylede konuştum, kimseyi kadro dışı bırakmadık onlar yüzünden elenmedik. Avrupa'da olmadığımız için kadroyu biraz daha dar tutmak adına karar aldık. İnşallah çok başarılı olurlar. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Gerçekten iyi bir kadromuz var ama tabi bizde her takım gibi kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Bize seviye yükseltecek oyuncu almak istiyoruz. Fırsat olursa istiyoruz olmazsa da ben kadromdan gayet memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaluzinski ve Skol Olsen'in performansına ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geçen sene Kaluzinski adına çok zor geçti. Kendisini hiç bırakmadı, çalıştı. Biz de böyle bir karar aldık, hak ettiği için oynatmak istedik. Benim oyunuma çok yatkın bir oyuncu. Brugge ile oynadığımızda Skol Olsen'e hayran kalmıştım. Böyle bir fırsat doğduğunda hiç tereddüt etmeden istedim. Farklı profillerimiz var o tarafta. Aralarına Edin de (Visca) gelince sağ taraf oldukça iyi. Kendisini mutlu hissetmesi lazım. Bizim için fırsat doğdu. Aramıza katıldığı günden beri bize katkı sağladı."

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