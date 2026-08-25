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        Oskar Ohlenschlger Samsunspor'da!

        Samsunspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Fredrikstad forması giyen Oskar Ohlenschlger'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Samsunspor'a Danimarkalı kanat!

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un bu sezonki 8. transferi Oskar Ohlenschlger oldu. Danimarkalı sağ kanat oyuncusu, kırmızı-beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Başkan Yüksel Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

        Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Teknik becerileri, hücumdaki etkinliği, oyun görüşü, mücadeleci karakteri ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Oskar Ohlenschlger’in takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oskar Ohlenschlger’e büyük Samsunspor Ailemize hoş geldin diyor; Atatürklü Armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        FULHAM ALTYAPISINDA OYNADI

        Futbol kariyerine Danimarka’da başlayan Oskar Ohlenschlger, İngiltere’de AFC Wimbledon ve Fulham altyapılarında forma giyerek futbol eğitimini sürdürdü. 2021 yılında ülkesine dönen genç oyuncu, FC Nordsjlland U19 takımında görev aldı. 2023 yılında Vendsyssel FF’ye transfer olan Ohlenschlger, Ocak 2025’te Fredrikstad FK kadrosuna katıldı. Norveç ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Samsunspor’a katıldı.

        Bu zamana kadar profesyonel olarak 105 maça çıkan Oskar Ohlenschlger, bu karşılaşmalarda 15 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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        #Samsunspor
        #transfer
        #süper lig
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