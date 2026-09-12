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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Özhan Pulat: Çok acı verici skor

        Özhan Pulat: Çok acı verici skor

        Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını belirterek, "2-0 mağlup ayrılıyorsun, benim adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        "Çok acı verici skor"

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, acı verici bir sonuç olduğunu söyledi.

        "ÇOK ACI VERİCİ BİR SKOR"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Rizespor’un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. İyi bir takım. Kendi gerçeklerimize doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla Rizespor’a pozisyon üretmeye çalıştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen planladığımız çabuk hücumları yaptık. 11-10’a dönünce bütün riskleri aldık. 4-4-2’ye döndük, 3-2-5 gibi yerleştik. Son olarak 2-2-6 gibi yerleştik. İmkanlar dahilinde kulübemizde olan tüm arkadaşlarımızı oyuna attık. O dakikadan sonra beceri ve yetenek devreye giriyor. 2-0 mağlup ayrılıyorsun, benin adıma çok acı verici skor. 11-10’a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil. Ligin çok başı, puanla tanışmamış takımlar var. Mücadele noktasında çözümler üretip sahaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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        #Özhan Pulat
        #Eyüpspor
        #süper lig
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