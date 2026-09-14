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        Haberler Spor Futbol Transfer PAOK, Simon Banza'yı kiraladı!

        PAOK, Simon Banza'yı kiraladı!

        Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Al Jazira'dan 30 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        İşte Simon Banza'nın yeni takımı!

        Bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu...

        Yunanistan Ligi ekibi PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'dan 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

        Geçtiğimiz sezon Al Jazira'ya transfer olan deneyimli forvet, 22 maçta 9 gol - 1 asistlik performans sergilemiş ve 1.586 dakika sahada kalmıştı.

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        #simon banza
        #Al Jazira
        #PAOK
        #transfer
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