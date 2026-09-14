PAOK, Simon Banza'yı kiraladı!
Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, Al Jazira'dan 30 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
Bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu...
Yunanistan Ligi ekibi PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'dan 30 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Al Jazira'ya transfer olan deneyimli forvet, 22 maçta 9 gol - 1 asistlik performans sergilemiş ve 1.586 dakika sahada kalmıştı.
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