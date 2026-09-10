PSV Eindhoven: 1 - Shakhtar Donetsk: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a konuk oldu.

Philips Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Shakhtar Donetsk, 45. dakikada Gleiker Mendoza ile PSV deplasmanında 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PSV Eindhoven, 48. dakikada Sergino Dest'in golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR'IN BİR SONRAKİ RAKİBİ AEK

Shakhtar Donetsk, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında AEK Atina'yı ağırlayacak. Shakhtar Donetsk, bu mücadeleyi Londra'da oynayacak. PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanına gidecek.