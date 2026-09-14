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        Haberler Spor Tenis QNB İstanbul Challenger 78. TED Open’da şampiyon Max Basing oldu

        QNB İstanbul Challenger 78. TED Open’da şampiyon Max Basing oldu

        İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Turnuvanın finalinde şampiyon Max Basing oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        QNB İstanbul Challenger 78. TED Open'da şampiyon Max Basing oldu

        QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası’ı 13 Eylül’de gerçekleşen final töreniyle sona erdi. ‘QNB Türkiye’nin isim ve ‘Hilton İstanbul Maslak’ resmi konaklama sponsorluğunda 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Max Basing, rakibi Jay Dylan Hara Friend’i 6-3 ve 6-1’ lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından Basing, şampiyonluk kupasını QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’in elinden aldı.

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        Final öncesinde dünya tenisinin önemli isimleri Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel bir gösteri maçında korta çıktı.

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan turnuva finalinin ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

        “QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası’nda bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

        Bugün, 78. kez düzenlenen, çok özel bir geleneğin bir finaline daha hep birlikte tanıklık ediyoruz. Öncelikle turnuva boyunca kortta mücadele eden tüm sporcuları ve bugün bizlere heyecan dolu bir final yaşatan finalistlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye’nin en köklü uluslararası spor organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya destek vermek, geçmişiyle Türk tenisinde çok özel bir yere sahip olan bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için son derece kıymetli. Buradaki desteğimizi yalnızca turnuvaya verilen bir destek olarak görmüyoruz; tenisin ülkemizde gelişmesine, genç sporcuların daha fazla fırsatla buluşmasına ve uluslararası arenaya uzanan yolculuklarında deneyim kazanmalarına katkı sunmayı önemsiyoruz.

        Tenisin yaygınlaşması, genç yeteneklerimizin desteklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. QNB Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda da sporu desteklemeye devam edeceğiz.”

        YILDIZ YARATAN TURNUVA, TENİSSEVERLERİ BİR KEZ DAHA BULUŞTURDU

        Dünya tenisini yöneten Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan QNB İstanbul Challenger, ülkemizde 78.kez kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

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        Eski adı ile Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla " QNB İstanbul Challenger-TED Open" 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan yegane uluslararası spor etkinliğidir.

        TED Open Tenis Turnuvası, ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek "2003 Challenger Award" ödülüne layık görülmüştür. Bu seçimi profesyonel tenisçiler ve ATP yöneticileri saptamıştır.

        QNB İstanbul Challenger, 2004 yılında da aynı başarıyı tekrar etmiş, ancak ATP'nin Challenger ödülünü 2 yıl üst üste aynı turnuvaya vermeme politikasından ötürü, turnuva bu kez yazılı olarak onurlandırılmıştır.

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        Turnuva, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden 50'sini ağırlamaktadır.

        Efsaneler arasından İlie Nastase, Ion Triac, Roy Emerson, Bon Hewitt, Fabrice Santoro, Richard Gasquet, Robin Söderling, Nikolay Davydenko, Thomas Muster, Goran İvanisevic, ve günümüz raketleri arasında Karen Kachanov, Andrei Rublev, Mischa Zverev, James Duckworth, Arthur Rinderknech, Ilya Ivashka, Ugo Humbert Radu Albot, Damir Dzumhur, hep TED Kulübü kortlarından geçmişlerdir.

        QNB İstanbul Challenger - TED Open uluslararası tenis camiasında “Yıldız Yaratan Turnuva” olarak geçmektedir.

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        #TED Open Tenis Turnuvası
        #Max Basing
        #QNB İstanbul Challenger
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