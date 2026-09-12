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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar'dan VAR'a övgü

        Recep Uçar'dan VAR'a övgü

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, VAR'ın bu maçta işe yaradığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Recep Uçar'dan VAR'a övgü!

        Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, Süper Lig'in 5. haftasındaki 2-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        VAR SİSTEMİNE ÖVGÜ

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, VAR'dan kırmızı kartlara doğru müdahale edildiğini belirterek "VAR ile alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibariyle iyi ki var diyoruz. Sagnan'ın iptal edilen kırmızı kartı var, Mihaila sarı gördü ama o pozisyon kırmızıydı. Bu iki müdahale maçın daha adaletli gitmesine sebep oldu." diye konuştu.

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        "EYÜP MAÇININ ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

        Bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu anlatan Uçar, "Alanya maçı sonrası gerçekten üzülmüştük. O yarayı tekrar saracağımız bir maçtı. Aynı zamanda çok hikayesi olan bir maçtı. Alanya burada Eyüp'e kaybetti. Geçen hafta bizi Rize'de yendi. Bugün de biz Eyüp'ü yendik. Alanya sonrası Eyüp maçının zor geçeceğini biliyorduk. Eyüp ligin bütçe ve kadro kalitesi olarak bir tık altı gibi görünse de Özhan hoca ve oyuncuları iyi işler yapıyorlar. Oyunu kontrol ederek başladık. Topu kullanan, topa sahip olan bizdik. Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. bunu başaran oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu kaydeden Uçar, karşılaşmanın oynandığı stadın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Herkes yüzde 10 Mihaila için mücadele etti. 70'e kadar pozisyon vermedik. 75'ten sonra sistem değişikliğine gittik, geçiş kovaladık ve 2 net pozisyon kaçırdık. Emrecan'ın harika golüyle anlamlı bir galibiyet aldık. Herkes inanılmaz mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Süper Lig marka değeri üzerinde düşünürsek Eyüp maçlarının burada oynanması tekrar gözden geçirilmedi. Bu da federasyona sitemim olsun." ifadelerini kullandı.

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        #Recep Uçar
        #çaykur rizespor
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