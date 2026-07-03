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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Riyad Mahrez'den milli takıma veda!

        Riyad Mahrez'den milli takıma veda!

        35 yaşındaki Cezayirli oyuncu Riyad Mahrez, aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:58 Güncelleme:
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        Mahrez'den milli takıma veda!

        Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

        Tecrübeli futbolcu, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden iki gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.

        Dünya Kupası'nda J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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