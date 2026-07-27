Roland Sallai: En iyi halimizde değiliz

Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"EN İYİ HALİMİZDE DEĞİLİZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Macar futbolcu, takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse en iyi halimizde değiliz. Çok fazla şans yaratamadık. Kendimizi gösteremedik. Ancak hazırlık dönemindeyiz. Sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezonun başlamasına üç hafta kaldığını hatırlatan Sallai, "Sezonun başlamasına 3 hafta kaldı. Daha iyi şekilde sezona başlayacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.