Roland Sallai: En iyi halimizde değiliz
Galatasaray'ın Macar sol beki Roland Sallai, İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 yenildikleri hazırlık maçının ardından konuştu. Daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Sallai, "Dürüst olmak gerekirse en iyi halimizde değiliz. Çok fazla şans yaratamadık. Kendimizi gösteremedik ve sonuçlara bakıldığında daha fazla çalışmamız gerektiği görülüyor." dedi.
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 23:44 Güncelleme:
Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"EN İYİ HALİMİZDE DEĞİLİZ"
Karşılaşmayı değerlendiren Macar futbolcu, takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse en iyi halimizde değiliz. Çok fazla şans yaratamadık. Kendimizi gösteremedik. Ancak hazırlık dönemindeyiz. Sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla daha çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sezonun başlamasına üç hafta kaldığını hatırlatan Sallai, "Sezonun başlamasına 3 hafta kaldı. Daha iyi şekilde sezona başlayacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
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