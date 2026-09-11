Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: Bayern Münih'ten 5 gollü galibiyet!

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: Bayern Münih'ten 5 gollü galibiyet!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Manchester United, Bayern Münih, Como ve Lens haftayı galibiyetle kapatırken, PSG 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle averajla lider oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'ı 3-1 mağlup eden Lens de ilk haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 00:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bayern Münih'ten 5 gollü galibiyet!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 4 maçla sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

        İngiltere ekibi Manchester United, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleriyle 4-0 yendi.

        Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonse Davies ve Michael Olise'nin (2) attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Luras Björtuft, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        REKLAM

        İtalya'nın Como takımı, Almanya ekibi Leipzig'i ağırladığı maçı, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'nin golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü, Andrija Maksimovic'ten geldi.

        Fransa ekibi Lens ise Fenerbahçe'nin rakiplerinden Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Abdallah Dipo Sima, Florian Thauvin ve Ruben Aguilar'ın golleriyle 3-1'lik skorla geçti. Mikulas Konecny'nin kırmızı kart gördüğü ev sahibi takımda Danijel Sturm'un golleri puan için yeterli olmadı.

        Ligde ikinci hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.

        REKLAM

        PSG İLK HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI

        Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle kapattığı ilk haftayı averajla lider tamamladı.

        İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Bayern Münih, Barcelona, Manchester United, Como, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Lens, Real Betis, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal ve AEK, PSG'nin ardından sıralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şampiyonlar ligi
        #Devler Ligi
        #BAYERN MUNIH
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti!
        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti!
        Kadıköy'de kazanan yok!
        Kadıköy'de kazanan yok!
        'Seçimleri başarıyla atlatacağız'
        'Seçimleri başarıyla atlatacağız'
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne özel koreografi!
        4 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı
        4 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Kilolarca altınlı "mizansen" düğünün perde arkası ortaya çıktı!
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Arda Güler imzayı atıyor! 6 yıllık kontrat
        Infantino'ya bir darbe daha!
        Infantino'ya bir darbe daha!
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        AfD zaferinden sonra gözler Berlin'de
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!