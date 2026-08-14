Samsunspor'a Çadlı orta saha: Mbaitoloum Daniel
Trendyol Süper Lig temsilcisi Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı orta saha Mbaitoloum Daniel'i transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:11 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı oyuncu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor, bir süredir kulübün futbol akademisinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel’e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.
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