Samsunspor'a Çadlı orta saha: Mbaitoloum Daniel

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı oyuncu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, bir süredir kulübün futbol akademisinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel’e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.