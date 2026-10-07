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        Samsunspor camiasının acı günü: Refik Moral hayatını kaybetti

        Samsunspor Kulübü'nde geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        Samsunspor camiasının acı günü!

        Samsunspor'un geçmiş yıllarında başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı gibi görevlerinde yer alan Av. Refik Moral, vefat etti.

        Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Moral’ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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        Moral’ın vefatı, Samsunspor camiasında üzüntüyle karşılandı.

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        #Samsunspor
        #vefat
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