Samsunspor camiasının acı günü: Refik Moral hayatını kaybetti

Samsunspor'un geçmiş yıllarında başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı gibi görevlerinde yer alan Av. Refik Moral, vefat etti.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Moral’ın vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Kulübümüzde geçmiş dönemlerde disiplin kurulu başkanı olarak görev yapan ve camiamıza değerli katkılar sunan Av. Refik Moral'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Refik Moral'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Moral’ın vefatı, Samsunspor camiasında üzüntüyle karşılandı.