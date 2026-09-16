Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu!

        Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu!

        Olympiakos, Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji'nin transferini resmen açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsunspor'dan Olympiakos'a transfer oldu!

        Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Olympiacos, transferi resmen duyurdu.

        Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi.

        Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

        SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

        Samsunspor, Marius Mouandilmadji'ye veda etti.

        İşte Samsunspor'un paylaşımı:

        "Teşekkürler Marius Mouandilmadji…

        REKLAM

        Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.

        Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.

        Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.

        REKLAM

        Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.

        Yolun açık olsun!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsunspor
        #Mouandilmadji
        #Olympiakos
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        MİT'ten yazılım şirketine operasyon! 5 gözaltı
        Messi son kez milli takımda!
        Messi son kez milli takımda!
        Mekke'de sıcak gece!
        Mekke'de sıcak gece!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Et ürünlerinde yeni dönem
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Yaşlı kadına darp ve cinsel saldırı! Kararın ardından cani tutuklandı
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        Selim daha 5 yaşındaydı... Öldüren oyuncak!
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        İşveren eşit zam yapmak zorunda mı?
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Kıbrıs'ta Optimus Prime göreve başlıyor!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu