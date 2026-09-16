Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu!

Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan Olympiacos, transferi resmen duyurdu.

Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi.

Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'ye veda etti.

İşte Samsunspor'un paylaşımı:

"Teşekkürler Marius Mouandilmadji…

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Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.

Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin.

Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın.

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Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius.

Yolun açık olsun!"