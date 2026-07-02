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        Haberler Spor Futbol Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

        Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

        Santi Cazorla, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Santi Cazorla'dan futbola veda!

        İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

        Cazorla, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

        Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

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