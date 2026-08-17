Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkardı!
Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic'in lisansını çıkardı. İtalya Futbol Federasyonu'ndan gelen izin sonrası Sırp yıldızın lisansı TFF'nin sistemine girildi.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 21:00 Güncelleme:
Beşiktaş, Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic'in lisansını çıkardı.
Transfer için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklenen izin belgesi gelirken, siyah-beyazlılar da Sırp golcünün lisansını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş'la 3 yıllık imza atan Vlahovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
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