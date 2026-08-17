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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkardı!

        Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkardı!

        Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic'in lisansını çıkardı. İtalya Futbol Federasyonu'ndan gelen izin sonrası Sırp yıldızın lisansı TFF'nin sistemine girildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Vlahovic'in lisansını çıkardı!

        Beşiktaş, Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic'in lisansını çıkardı.

        Transfer için İtalya Futbol Federasyonu'ndan beklenen izin belgesi gelirken, siyah-beyazlılar da Sırp golcünün lisansını TFF'ye bildirdi.

        Beşiktaş'la 3 yıllık imza atan Vlahovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

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