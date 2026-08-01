Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin borcu 27,9 milyar TL!

        Fenerbahçe'nin borcu 27,9 milyar TL!

        Fenerbahçe Kulübü'nün net borcu 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'nin borcu açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu bildirildi

        Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 776 milyon lira, özkaynak birikmiş zararının 1 milyar 538 milyon lira ve toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğunu duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Temmuz 2026 (Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor)

        Orman yangınlarıyla mücadele. Habertürk ekibi yangın bölgesinde. Ekipler ve vatandaşlar omuz omuza. Avrupa'da sıcak hava dalgası. Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak? Üsküdar Belediyesi'ne operasyon. Beyaz Saray'da Trump-Zelenski görüşmesi. Meclis'te terörsüz Türkiye görüşmesi. Dervişoğlu'ndan çerç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Tartışılan FIFA projesi iptal edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem