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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu Oulai, 30 milyon Euro'ya Fiorentina yolunda!

        Trabzonsporlu Oulai, 30 milyon Euro'ya Fiorentina yolunda!

        Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, Fiorentina'ya transfer oluyor. Bordo-mavililer, İtalyan ekibi ile bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya el sıkıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 21:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        30 milyon Euro'ya İtalya'ya gidiyor!

        Transfer döneminin hareketli takımı Trabzonspor, Christ Inao Oulai'yi İtalya'ya gönderiyor... Geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki orta saha İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer oluyor.

        Gazeteci Hasan Tüncel'in HT Spor yayınında aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor ile Fiorentina genç oyuncunun transferi konusunda bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

        Fiorentina'nın Fildişi Sahilli oyuncunun sonraki satışından da Trabzonspor'a %20 pay vereceği belirtildi.

        Oulai geçen sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, Fildişi Sahili formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.

        Bordo-mavililer, geçen sezon Bastia'dan 5.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oulai için Bastia'ya anlaşma gereği %20 kardan pay da verecek.

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