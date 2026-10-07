Suat Çakır: Trabzonspor'un dünya yıldızlarına rağmen iyi sonuç alacağız

Süper Lig'de Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak Samsunspor’da Basın Sözcüsü Suat Çakır açıklamalarda bulundu.

"EZELİ RAKİBİMİZ, EBEDİ DOSTUMUZ TRABZONSPOR'LA KARŞILAŞACAĞIZ"

Takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde konuşan Çakır, "Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Karadeniz derbisi, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Trabzonspor ile karşılaşacağız. İnşallah bu maç güzel bir ortamda geçecektir. Milli takım arasında bayağı iyi bir çalışma geçirdik. Sakat futbolcularımızın takıma katılmasıyla gerçek bir takım hüviyetine büründük. İnşallah bu böyle devam edecektir. Bundan sonrası için sakatsız bir sezon diliyorum" dedi.

"İŞ İNSANLARI, MAÇA GİDECEK TARAFTARLARIMIZA İZİN VERSİN"

Bu haftanın polemiklerle geçtiğini dile getiren Suat Çakır, "Bu önemli maçımızda biz genç ve dinamik bir kadroyuz. Bu sene yeniden inşa ediyoruz. Nasıl 3 sene önce Samsunspor yeniden kuruluyorsa, bu sene de o şekilde kuruluyor ve kaliteli gençlerin transferiyle bu sene inşallah bu dönemi böyle atlatıp geçireceğiz. Bunlar için de en büyük desteği taraftarlarımızdan göreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi taraftar çok büyük bir itici güç. İnşallah Trabzonspor maçında da bu desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. Bilet fiyatlarını da düşürdük. Anadolu takımlarıyla yaptığımız maç fiyatı oldu. İş insanı, sanayici arkadaşlara da rica ediyoruz. Lütfen cumartesi günü elemanlarına izin versinler, maça gelsinler ve o stadı dolduralım. Çünkü çok büyük güç taraftar. İyi oynayıp iyi mücadele edeceğimize eminiz. Buna yönetim olarak, teknik heyet olarak herkes inanıyor. İyi mücadele edeceğiz. İnşallah sonuç da iyi olacak" diye konuştu.

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"TRABZONSPOR'DA DÜNYA YILDIZLARI VAR AMA İYİ SONUÇ ALACAĞIZ"

Üst üste alınan 4 mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Çakır, "Kötü bir dönem geçirdik. İlk altı hafta beklemediğimiz şekilde, son dört maçta da mağlup olduk. Eksiklerimiz çoktu ve genç bir takımız. Takımın omurgasında olan çoğu oyuncu gitti, gitmek zorunda kaldı, göndermek zorunda kaldık. Sakatların düzelmesiyle hava daha da değişti. Hocamız hırslı, istekli. Futbolcular da şu an öyle. İnşallah bu, maça da yansıyacak. O yansıma da bize iyi sonuç getirecektir. Buna inanıyoruz. Bu haftaya kadar tam kadro çalışamadık. Kamptan sonraki sakatlıklar bizi çok üzdü, takıma da yansıdı. Bu haftaki maç çok farklı olacak. Çünkü bunu idmanlarda görüyoruz, hissediyoruz. Karşımıza çok iyi takım var. Trabzonspor hakikaten iyi takım. Dünya yıldızı oyuncuları var. Ama biz de mücadele ederek, savaşarak mutlaka iyi sonuç alacağız. Buna inanıyoruz. Bütün takım, yönetim, başkanımız, yönetimimiz, teknik heyet, futbolcu herkes bu inançta" şeklinde konuştu.