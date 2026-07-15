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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşımız, halkın iradesini ve ülke egemenliğini hedef alan hain terör örgütünün kalkışmasına karşı destansı bir direniş sergileyerek, halkın gücünün üstünde bir güç olamayacağını göstermiştir. Futbol ailemiz de demokrasi mücadelemizde devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkemizin istiklal ve istikbali, milletimizin huzuru ve demokrasimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; ay-yıldız ve vatan sevdalısı kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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