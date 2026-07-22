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        Haberler Spor Futbol TFF’den Montella'nın ablası için taziye mesajı!

        TFF’den Montella'nın ablası için taziye mesajı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        TFF'den Montella'nın ablası için taziye mesajı!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella, evinde geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi üzerinden Caterina Montella için taziye mesajı yayımladı.

        TFF’den yapılan paylaşımda “"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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