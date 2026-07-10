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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu Almanya'da piste çıkıyor

        Toprak Razgatlıoğlu Almanya'da piste çıkıyor

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 11. yarışında Almanya'da mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Razgatlıoğlu Almanya'da piste çıkıyor

        Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta yarın TSİ 11.50'de sıralama turları ve TSİ 16.00'da sprint yarışı düzenlenecek.

        Yarış ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te 30 tur üzerinden yapılacak.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 10 etapta topladığı 11 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        - Pilotlar klasmanı

        1. Jorge Martin (İspanya): 193 puan

        2. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 177

        4. Ai Ogura (Japonya): 168

        5. Marc Marquez (İspanya): 153

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11

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