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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Avusturya'da piste çıkacak!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Avusturya'da piste çıkacak!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Razgatlıoğlu, Avusturya'da piste çıkacak!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 15. yarışı için Avusturya Grand Prix'sinde yarışacak.

        Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek 15. etabın sıralama turları yarın TSİ 11.50'de, sprint yarışı TSİ 16.00'da yapılacak.

        Yarış ise 20 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 274

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        2. Jorge Martin (İspanya): 274

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 241

        4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223

        5. Pedro Acosta (İspanya): 209

        21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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        #toprak razgatlıoğl
        #Motogp
        #yarış
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