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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig 1. Lig Trabzonspor Çorum FK Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Serdar Saatçı

        Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Serdar Saatçı

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı... Bordo-mavililer 23 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Çorum FK ile anlaşıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

        Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, bir ayrılığı açıkladı.

        Bordo-mavili takım, 23 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Çorum FK'yla anlaşıldığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı’nın, Çorum Futbol Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

        2024 yazında Trabzonspor'a transfer olan genç stoper, bordo-mavililerde 19 maçta 1.096 dakika forma giydi.

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