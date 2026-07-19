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        Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

        Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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