Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor Dergisi'nin 244'üncü sayısına verdiği röportajda bordo-mavili takıma geliş sürecinden futbol felsefesine, oyuncularıyla ilişkilerinden özel hayatına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, disiplin ve özgürlüğü bir arada benimsediğini vurgularken, Trabzonspor taraftarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi.

"TRABZONSPOR'UN ATMOSFERİ BENİ İNANILMAZ ETKİLEMİŞTİ"

Türkiye'den ayrıldığı dönemde yaşadığı üzüntüyü ve Trabzonspor'a ilişkin izlenimlerini anlatan Reis, "Öncelikle ayrıldığımda biraz üzgündüm çünkü Türkiye'yi ve Türkiye'de çalışmayı çok sevdim. Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçları çok iyi hatırlıyorum; her zaman çok güzel ve keyifli maçlardı. Buradaki atmosfer çok güzeldi ve beni inanılmaz etkilemişti. Bunlar her zaman aklımdaydı" dedi.

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"TRABZONSPOR'DAN İLK TELEFON GELDİĞİNDE BU HARİKA DEDİM"

Trabzonspor'dan aldığı teklifin kendisini gururlandırdığını belirten Alman teknik adam, "Başka bir kulüpte sadece dokuz hafta çalışmıştım ama Trabzonspor'dan ilk telefon geldiğinde 'bu harika!' dedim. Çünkü bu teklif beni çok gururlandırdı, Türkiye'de, Samsun'da yaptığım işin aslında o kadar da kötü olmadığını gösterdi. Sonra 'cumartesi günü önemli bir maçımız var' dediler. Ben de 'evet, o maçta orada olmayı çok istiyorum' dedim. Başkanımız ve yöneticilerimizle iletişimimiz çok iyiydi. Çok kısa sürede kararımı verdim. Şimdi buradayım ve gerçekten gururlu ve mutluyum. Ayrıca eski kulübüme de bana ayrılma fırsatı verdikleri için minnettarım" diye konuştu.

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"BEN BASKIYI SEVİYORUM"

Trabzonspor taraftarının futbola olan tutkusuna değinen Reis, "Sanırım benim futbol felsefem de biraz buna benziyor. Trabzon'daki insanların her zaman çok çalışkan olduğunu biliyorum. Ben de takımımın başarılı olmak için çok çalıştığını göstermek istiyorum. Tabii ki kulübün büyük hedefleri olduğu için burada her zaman büyük bir baskı var. Salah, Fabinho, Onana ve Savic gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra kaliteli Türk ve yabancı oyunculara da sahip olduğunuzda beklentiler yükseliyor. Ama ben baskıyı seviyorum. İyi bir sezon geçirmek ve iyi performanslar ortaya koymak için yardımcı olmak istiyorum. Benim için en güzel şey, maçtan sonra insanların mutlu olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü görmek. Umarım bunu çok sık görebiliriz" dedi.

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"BENİM TARZIM DİSİPLİN VE ÖZGÜRLÜK"

Kariyerinde karşılaştığı zorlukları hiçbir zaman zor görev olarak değerlendirmediğini belirten Reis, futbol anlayışının temelinde disiplinin bulunduğunu söyledi. Reis, "Ben hiçbir zaman 'zor görev' veya 'zor durum' şeklinde konuşmam. Ben her zaman 'özel durum' derim ve özel durumları severim. Örneğin Bochum'da da durum böyleydi, işler kolay değildi ama benim için temel prensiplerden biri disiplin. Bir takımda en çok disipline, aynı zamanda bir çerçeveye ve kurallara ihtiyacınız var. Arabanızla dışarı çıktığınızda bile kurallar vardır ve bu kurallara uymanız gerekir. Benim prensiplerimden biri de bu. Takımla da hep bunu konuşuyorum: Benim tarzım disiplin ve özgürlük. Örneğin savunmada oynarken iyi bir disipline ve iyi bir zihniyete ihtiyacınız var. Hücumda ise iyi pozisyonlar ve fırsatlar yaratabilmek için daha fazla özgürlüğünüz olmalı. Oyuncularla iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Onlara her zaman gerçeği doğrudan söylemek isterim, arkalarından konuşmam. Aynı şeyi onlardan da beklerim. Futbol felsefemi kısaca böyle anlatabilirim" ifadelerini kullandı.

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"YETENEK VE KALİTE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Futbolculuk kariyerinde yaşadığı sakatlıkların kendisine önemli dersler verdiğini anlatan Reis, "Bence her teknik direktör size önemli tavsiyeler verir. Futbolculuk kariyerimi sakatlık nedeniyle bitirdiğimde de önemli bir şey öğrendim. Uzun yıllar altyapıda çalıştım ve genç oyuncuların profesyonel futbolcu olmaları için son adımı atmalarına yardımcı oldum. Benim başıma gelen her şeyi onların da yaşayabileceğini düşünüyorum. İyi bir seviyedeydim, sonra sakatlıklar yaşadım. İnsanlar 'bir daha geri dönemez' dedi. Ama ben her zaman kendimi zorladım. Belki en iyi oyuncu değildim ama çok iyi bir karaktere ve mentaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Sol ayağımı iyi kullanıyordum. Hızlı değildim ama teknik açıdan iyi olduğumu düşünüyorum. Birçok teknik direktör gelişimime çok yardımcı oldu. Bu yüzden oyuncularıma da her zaman şunu söylüyorum: Mesela burada, Trabzonspor'da çok yüksek kalitede oyuncularımız var. Ancak yetenek ve kalite tek başına yeterli değil; güçlü bir zihniyete de sahip olmalısınız. Her zaman iyi bir mentalite göstermelisiniz. İkisine de sahip olduğunuzda birçok şey başarmanız mümkün" dedi.

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Kariyerinde unutamadığı bir anısını da paylaşan Reis, "Bir teknik direktörüm vardı, Bayern Münih ve Real Madrid gibi çok büyük kulüplerde çalışmıştı. Ben genç, henüz tanınmayan bir oyuncuydum, o Frankfurt'un yeni teknik direktörüydü. Ben ameliyat olmuştum. Daha ikinci gün hastaneye gelip beni ziyaret etti. Bu benim için çok önemli bir ders oldu: Bir oyuncu sakatlandığında onunla iletişim halinde olmak, aramak ve 'nasıl gidiyor?' diye sormak çok önemli. Bu, o teknik direktörden öğrendiğim en önemli derslerden biriydi" diye konuştu.

"BAZEN YENİLGİLERDEN GALİBİYETLERDEN DAHA FAZLA ŞEY ÖĞRENİRSİNİZ"

Maçların ardından kendi kararlarını sorguladığını ve yenilgilerden ders çıkarmaya çalıştığını belirten Reis, "Benim için maçın etkisini tamamen dışarıda bırakmak mümkün değil. Maçı eve götürüyorsunuz ve düşünmeye başlıyorsunuz. Kendime ilk olarak şu soruları soruyorum: 'Nerede hata yaptım? Neyi farklı yapabilirdim? İlk 11'i farklı mı seçmeliydim? Bir şeyi değiştirebilir miydim?' Çünkü maçtan sonra herkes her şeyi biliyor. Taraftarlar da biliyor, 'bu iyi değildi, bu karar doğru değildi' gibi. Ben de bunu görebiliyorum. Ama bunlar oluyor. Sonrasında yenilgiyle başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Kazandığınız zaman da aynı şekilde düşünmelisiniz. Umarım birçok maçı üst üste kazanırsınız. Ama başarı geldiğinde de daha fazla hata yapabilirsiniz. 'Artık iyi durumdayım, bu çok önemli değil' diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Bazen yenilgilerden, galibiyetlerden öğrendiğinizden daha fazla şey öğrenirsiniz. Ama teknik direktör olarak kafanızda her zaman şu sorular vardır: 'Neyi daha iyi yapabiliriz, neyi değiştirmemiz gerekiyor?' Ama bu benim işim ve ben işimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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"OYUNCU DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE KÖTÜ TAVIR GÖSTERİLMESİNİ SEVMİYORUM"

Oyuncularıyla ilişkilerinde karşılıklı saygıya büyük önem verdiğini vurgulayan Reis, "Normalde her şeyi affetmek gerekir. Ama benim için önemli olan şey takımın genel davranışı ve benim kendi davranışım. Bazen performans, bazen de sakatlık nedeniyle oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. Bir oyuncuyu değiştirdiğinizde, onun kötü bir tavır veya kötü bir davranış göstermesini sevmiyorum. Çünkü o oyuncuya güvendik ve maça çıkardık. Oyuncu değiştirildiğinde de elini uzatması ve alkışlaması gerekiyor. Her şey normal olmalı. Bu dışarıya olumsuz bir mesaj verir. Ertesi gün yüz yüze konuşabiliriz. Oyuncu bana karşı ne söylemek istiyorsa yüzüme söyleyebilir. Bunda sorun yok. Ama dışarıya kötü bir görüntü vermek söz konusu olduğunda karar almak zorundayım çünkü herkes bunu izliyor. Her şey iyi giderken, maçları kazanırken bu davranış çok fazla önemsenmeyebilir. Ama kötü sonuçlar geldiğinde böyle bir davranış sergilerseniz sorun başlar. Benim için önemli olan şey, birbirimize her zaman saygı göstermemiz" dedi.

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"GALATASARAY MAÇINDA 40 BİN TARAFTAR VARDI, ATMOSFER İNANILMAZDI"

Saha kenarındaki sakin görüntüsünün aksine antrenmanlarda daha fazla tepki verebildiğini anlatan Reis, "Antrenmanda ise sanırım o kadar sakin değilim, orada daha fazla tepki verebiliyorum. Öte yandan, mesela Galatasaray maçında 40 bin taraftar vardı ve atmosfer inanılmazdı. Bize çok yardımcı olan çılgın taraftarlar, harika bir atmosfer. Ama sahadaki oyuncu benden 20-30 metre uzaktaysa beni artık duyamaz. Bu yüzden bazen beden dilimle de onlara mesajımı vermem gerekiyor. Oyuncular sahada iyi performans göstermeli ama gerektiğinde teknik direktörün biraz daha fazla baskı uygulayabileceğini de bilmeliler" diye konuştu.

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"BU OYUNU NEDEN SEVDİĞİNİZİ ASLA UNUTMAYIN"

Gençlik yıllarındaki kendisine vereceği tavsiyenin futbol sevgisini kaybetmemek olacağını belirten Reis, "Öncelikle ona bir soru sorardım: 'Neden futbol oynuyorsun?' Bence bana 'çünkü eğleniyorum, çünkü bu oyunu seviyorum' diye cevap verirdi. Bence hepimiz futbola eğlendiğimiz için başladık. Futbol güzel bir oyundur; insan bu sevgiyi hiçbir zaman kaybetmemelidir. Ama artık profesyonel futbol bir iş. Tabii ki çok çalışmak gerekiyor. Bazen biraz da şansa ihtiyacınız oluyor. Ama neden futbolcu olmak istediğinizi ve bu oyunu neden sevdiğinizi asla unutmayın" dedi.

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"BURADA YALNIZIM AMA İŞİME ODAKLANIYORUM"

Trabzon'daki günlük yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Reis, "Şimdilik çok kolay değil çünkü burada yalnızım. Eşim sürekli Almanya'da kalıyor ve ben aile insanıyım. Ama şu anda buradaki işime odaklanıyorum. İzin günlerimde Trabzon'u geziyorum çünkü burada yeniyim. Şehri, insanları ve Trabzon'daki hayatı görmek istiyorum. Burada neler olduğunu daha iyi hissetmek istiyorum. Bazen güzel bir akşam yemeğine çıkmak da gerekiyor. Çünkü biraz dinlenmeye ve önümüzdeki haftalar için enerji toplamaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN VERDİĞİ KÜÇÜK BİR ŞEYİ MAÇLARDA CEBİMDE TAŞIYORUM"

Maç günlerindeki alışkanlıklarından da söz eden Reis, "Öncelikle kulübün kıyafetlerini giymeyi seviyorum. Normalde kendi pantolonumu ve ayakkabılarımı giyerim. Ama artık Trabzonspor ailesinin bir parçasıyım ve kulübün kıyafetlerini, özellikle kapüşonlu sweatshirtleri giymeyi seviyorum. 'Artık bu kulübün bir parçasıyım ve bu kulüp için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum' mesajını vermek hoşuma gidiyor. Daha çok hoodie tarzı giyinen biriyim. Kışın güzel oluyor ama yazın biraz fazla sıcak. Bunun dışında eşimin verdiği küçük bir şey de var ve maçlarda her zaman cebimde taşıyorum. Umarım bana biraz şans ve başarı getirir" dedi.

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"TÜRKİYE BENİM İÇİN İKİNCİ VATANIM GİBİ"

Trabzon mutfağına ve Türk insanına duyduğu sevgiyi dile getiren Reis, "Evet, gerçekten çok iyi. Güzel olan şu ki atletik performans antrenörüm de Trabzonlu. Bana birçok güzel şey gösterdi. Ama bazen her şeyi aynı anda denememek daha iyi. Çünkü o zaman kilo almaya başlıyorsunuz. Ama Trabzon'un özel yemeklerini seviyorum ve gerçekten çok güzeller. Türk insanlarını da seviyorum çünkü çok nazik ve yardımseverler. Her yönüyle Türkiye benim için ikinci vatanım gibi diyebilirim" diye konuştu.

"BENİ NORMALDE KRAVATLA GÖREMEZSİNİZ"

Giyim tarzında rahatlığı tercih ettiğini belirten Reis, "Trabzonspor'un kıyafetlerinin gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Daha önce de söylediğim gibi, hava soğuduğunda genellikle hoodie giymeyi seviyorum. Gömlek de giyiyorum. Ama bazen eşime danışıyorum. Kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri tercih ediyorum. Bazı teknik direktörler daha çok takım elbise ve kravat kullanıyor. Ama bu benim tarzım değil. Belki Avrupa'da da oynayabiliriz ama beni normalde kravatla göremezsiniz. Maç sırasında rahat hissetmem gerekiyor. Kendi tarzım olmalı. Bence önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.

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"KÖPEĞİMLE YÜRÜYÜŞ YAPMAK KAFAMI BOŞALTMAMA YARDIMCI OLUYOR"

Hayvanlara olan sevgisini de anlatan Reis, "Evet, evde bir evcil hayvanımız, köpeğimiz var. Köpeğimi çok seviyorum. Ben köpeğime hiçbir zaman kötü davranmam. Ama ona bir şey söylediğinizde veya onu çağırdığınızda bir sonraki sefer yine yanınıza gelir ve mutlu olur. Size gerçek sevgiyi ve sevgisini gösterir. Köpeğimi ve onunla yürüyüş yapmayı seviyorum. Eve geldiğimde bu çok güzel oluyor. Enerjimi yeniden toplamak ve kafamı boşaltmak için birebir. Kafanızın rahatlamasına çok yardımcı oluyor. Ama Trabzon'da köpeğim yanımda olmadığı için bunu yapamıyorum" dedi.

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"EŞİM BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ İNSAN"

Eşinin kariyerindeki desteğinin çok önemli olduğunu belirten Reis, "O benim için en önemli insan. Şu anda ben buradayım ve o evde birçok şeyi halletmek zorunda. Bochum'da güzel bir evimiz var ve onun orada yapması gereken çok fazla şey var. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Güzel olan şu ki o da geçmişte, 2'nci Lig'de futbol oynadı. Kariyerini yaklaşık üç yıl önce bitirdi. Bu yüzden evde birlikte maç izliyor, futbol hakkında konuşabiliyoruz. Maçı izlemek için farklı odalara gitmemize gerek yok! İyi bir eşiniz olduğunda bu size çok yardımcı oluyor. Eşinizin işinizi ve bu işin getirdiği koşulları anlayışla karşılaması gerekiyor. Eşiniz sizden 3 bin kilometre uzaktayken bazen kolay olmuyor ama bunu başardık. Eşimin hayatımda olmasından dolayı çok mutluyum. Almanya'da bir sözümüz var: 'Eşim arkamı kolluyor ve ben rahatım.' Yani o beni koruyor, birçok şeyi benim için hallediyor. Bu sayede ben de işime ve takımıma odaklanabiliyorum, tüm enerjimi takıma ve kulübe verebiliyorum" diye konuştu.

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"MAÇ KAYBETTİĞİMDE AİLEMİN YANIMDA OLMASINI DAHA ÇOK İSTİYORUM"

Ailesinden uzakta yaşamanın zorluklarına da değinen Reis, "Evet, özellikle bir maç kaybettiğinizde. Eve gittiğinizde eşiniz ve aileniz yanınızdaysa biraz daha kolay oluyor. Ailenizle farklı şeyler hakkında konuşabiliyorsunuz. Sadece futboldan bahsetmiyorsunuz. Ama şu anda bu mümkün değil. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Hatta çok konuşuyoruz. Umarım ona sadece olumlu şeylerden bahsedebilirim" ifadelerini kullandı.

THOMAS REIS İLE KISA KISA

Röportajın kısa sorular bölümünde de samimi yanıtlar veren Thomas Reis, en büyük korkusunun hastalanmak, en büyük zaafının ise bazen insanlara fazla güvenmek olduğunu söyledi. En sevdiği filmin 'Yeşil Yol' olduğunu belirten Reis, belirli bir müzik tarzı bulunmadığını, hoşuna giden şarkıları dinlediğini ifade etti. Yağmur yerine çok sıcak olmamak şartıyla güneşi tercih ettiğini söyleyen Alman teknik adam, çay mı kahve mi sorusuna 'çay' yanıtını verdi. Futbolculuk döneminde örnek aldığı isimlerden ilkinin Lothar Matthaus olduğunu belirten Reis, Türkçede en çok kullandığı kelimenin 'merhaba' olduğunu söyledi. Futbol felsefesini tek kelimeyle 'mentalite' olarak tanımlayan Reis, hayatı hakkında bir film veya kitap yapılması halinde adının 'Mentaliteyle Birçok Şeyi Başarabilirsiniz' ya da 'Mentaliteyle Hedeflerinize Ulaşabilirsiniz' olabileceğini ifade etti.

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Kendisini en çok maç kazanmanın ve güzel bir yemeğin sakinleştirdiğini söyleyen Reis, Trabzonspor'u ise 'çok güzel' sözleriyle tanımladı.