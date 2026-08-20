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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 3. hafta başlıyor!

        Trendyol 1. Lig'de 3. hafta başlıyor!

        Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, yarın oynanacak tek mücadeleyle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        1. Lig'de 3. hafta başlıyor!

        Haftanın açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. haftanın programı şu şekilde:

        21 Ağustos Cuma:

        21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

        22 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

        19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

        21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)

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        23 Ağustos Pazar:

        17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

        19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)

        21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

        21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)

        24 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

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        #1. Lig
        #fikstür
        #trendyol 1. lig
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