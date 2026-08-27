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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 63 - Almanya: 62 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 63 - Almanya: 62 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı Potanın Perileri 63-62 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Potanın Perileri'nden iyi prova!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'yı 63-62 yendi.

        Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, Köln'de oynadığı ikinci hazırlık maçında bir kez daha Almanya ile karşı karşıya geldi.

        Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı takım Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Esra Ural 5'iyle başladı.

        Milliler, ilk yarısını 40-30 geride tamamladığı hazırlık maçını 63-62 kazandı.

        Türkiye'de Sevgi Uzun 17, Elif Bayram ise 14 sayı ile oynadı.

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        Müsabakayı Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takip etti.

        Milli takım, dün Almanya ile 68-68 berabere kalmıştı.

        A Milli Takım, yarın Berlin'e geçerek Dünya Kupası hazırlıklarını bu kentte sürdürecek.

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        #türkiye
        #almanya
        #Potanın perileri
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