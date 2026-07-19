U20 Basketbol Milli Takımı, Avrupa 6'ncısı oldu
20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda 5.'lik-6.'lık maçında Yunanistan'a 74-56 yenilerek turnuvayı 6. sırada tamamladı.
Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.
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