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        Haberler Spor Basketbol U20 Basketbol Milli Takımı, Avrupa 6'ncısı oldu

        U20 Basketbol Milli Takımı, Avrupa 6'ncısı oldu

        20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda 5.'lik-6.'lık maçında Yunanistan'a 74-56 yenilerek turnuvayı 6. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        'Genç Dev Adamlar' Avrupa 6'ncısı!

        Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

        Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.

        Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

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