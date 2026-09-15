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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı!

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvası olarak yer alan UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası yarın başlıyor.

        Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

        Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)

        19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)

        22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)

        22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)

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        22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)

        22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)

        22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)

        22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

        17 Eylül Perşembe:

        19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

        19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

        22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

        22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

        22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

        22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

        22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

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        22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

        22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

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        #UEFA Avrupa Ligi
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        #futbol
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