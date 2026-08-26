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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

        Avrupa Ligi play-off turunda rövanş zamanı!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarının tamamı yarın yapılacak. Beşiktaş ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak, Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

        Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e saat 20.00'de konuk olacak.

        Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

        Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

        Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

        19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)

        19.00 Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya) (0-4)

        20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika) (0-1)

        20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)

        20.00 Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk) (0-0)

        20.00 Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç) (1-0)

        20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Beşiktaş (0-3)

        21.00 Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya) (0-7)

        21.00 Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz) (1-3)

        21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan) (0-3)

        21.30 Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor (1-0)

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        21.30 Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan) (3-0)

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        #UEFA Avrupa Ligi
        #Play Off
        #rövanş
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