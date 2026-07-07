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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam'a görev

        UEFA'dan Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam'a görev

        FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakalarında görev alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        UEFA'dan Türk hakemlere görev!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu müsabakalarında FIFA kokartlı hakemlerimizden Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemler Mehmet Türkmen ve Kadir Sağlam bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu mücadelelerinde görevlendirildi.

        Sağlam, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Ulusal Arena Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak Kuzey Makedonya temsilcisi FC Vardar ile Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio arasındaki maçı yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Türkmen ise Bosna Hersek'in Banja Luca şehrindeki Gradski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak olan Bosna Hersek temsilcisi FK Borac ve Bulgaristan temsilcisi PFC Levski Sofia’nın karşılaşmada düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci yapacak.

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