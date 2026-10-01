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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray UEFA'dan paylaşım: Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz!

        UEFA'dan paylaşım: Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz!

        UEFA, Galatasaray'ın kuruluşunun 121. yılını yaptığı paylaşımla kutladı. Paylaşımda, "Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandılar ve bunu başaran ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        UEFA Galatasaray'ın 121. yılını kutladı!

        UEFA, Galatasaray Spor Kulübü'nün 121. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama paylaşımı yaptı.

        UEFA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "Galatasaray'ın 121. yılını kutluyoruz. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandılar ve bunu başaran ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti" denildi.

        Ayrıca geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki görüntülerinin olduğu video yer aldı.

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        #UEFA
        #galatasaray
        #Süper Kupa
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