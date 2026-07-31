UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi.

Salah transferi neden olmadı? Beşiktaş neden masadan kalktı? Transferde tek engel menejeri mi? Bilgi Üniversitesi adaylara ne vadediyor? Öğrenciler geleceğe nasıl hazırlanıyor? İş dünyası yeni mezunlardan ne bekliyor? Adaylar seçim yaparken nelere dikkat etmeli? HT 360'da Dilek Gül sordu; Bilgi Üniv... Daha Fazla Göster

Salah transferi neden olmadı? Beşiktaş neden masadan kalktı? Transferde tek engel menejeri mi? Bilgi Üniversitesi adaylara ne vadediyor? Öğrenciler geleceğe nasıl hazırlanıyor? İş dünyası yeni mezunlardan ne bekliyor? Adaylar seçim yaparken nelere dikkat etmeli? HT 360'da Dilek Gül sordu; Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ve HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez anlattı. Daha Az Göster