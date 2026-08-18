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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı: Dody Lukebakio ve David Neres...

        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı: Dody Lukebakio ve David Neres...

        Transferde önceliğini sağ kanada veren Beşiktaş, Benfica'da Dody Lukebakio ve Napoli'den David Neres'i gündemine aldı. İki transferde de ilk plan; satın alma opsiyonlu kiralama modeli...

        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat bölgesine yapacağı takviyede iki isim üzerinde görüşmelerini yoğunlaştırdı.

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        Siyah-beyazlı yönetim, Benfica forması giyen Belçikalı Dodi Lukebakio ve Napoli’nin Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres için temaslarını artırdı.

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        Her iki oyuncu için de satın alma opsiyonlu kiralama ya da bonservisli transfer seçenekleri masada.

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        Beşiktaş’ın hedeflerinden biri olan 29 yaşındaki Dodi Lukebakio için Portekiz ekibiyle görüşmeler sürüyor.

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        Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da kadrosunda onay verdiği Belçikalı oyuncu için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü öncelik tutuyor.

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        4 MAÇTA 2 GOL KATKISI VERDİ

        29 yaşındaki Lukebakio, bu sezon Benfica formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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        Forvet hattında da görev yapabilen Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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        DİĞER ADAY NERES!

        Beşiktaş’ın diğer alternatifi ise Napoli’nin 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı David Neres. 2024 yazında Benfica’dan 28 milyon Euro’ya transfer edilen Neres için siyah-beyazlı yönetim Napoli ile temasa geçti.

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        Neres için de bonservis ve satın alma opsiyonlu kiralama seçenekleri değerlendiriliyor. Neres’in Napoli ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.

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        David Neres geçen sezon Napoli formasıyla 16 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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        Güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Napoli ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        #Lukebakio
        #David Neres
        #beşiktaş
        #transfer
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