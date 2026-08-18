Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı: Dody Lukebakio ve David Neres...
Transferde önceliğini sağ kanada veren Beşiktaş, Benfica'da Dody Lukebakio ve Napoli'den David Neres'i gündemine aldı. İki transferde de ilk plan; satın alma opsiyonlu kiralama modeli...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ kanat bölgesine yapacağı takviyede iki isim üzerinde görüşmelerini yoğunlaştırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, Benfica forması giyen Belçikalı Dodi Lukebakio ve Napoli’nin Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres için temaslarını artırdı.
Her iki oyuncu için de satın alma opsiyonlu kiralama ya da bonservisli transfer seçenekleri masada.
Beşiktaş’ın hedeflerinden biri olan 29 yaşındaki Dodi Lukebakio için Portekiz ekibiyle görüşmeler sürüyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da kadrosunda onay verdiği Belçikalı oyuncu için siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü öncelik tutuyor.
4 MAÇTA 2 GOL KATKISI VERDİ
29 yaşındaki Lukebakio, bu sezon Benfica formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Forvet hattında da görev yapabilen Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
DİĞER ADAY NERES!
Beşiktaş’ın diğer alternatifi ise Napoli’nin 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı David Neres. 2024 yazında Benfica’dan 28 milyon Euro’ya transfer edilen Neres için siyah-beyazlı yönetim Napoli ile temasa geçti.
Neres için de bonservis ve satın alma opsiyonlu kiralama seçenekleri değerlendiriliyor. Neres’in Napoli ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.