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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları, bu gece oynanan 24 mücadeleyle beraber sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynandı.

        Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya ekibi Getafe, sahasında Sırbistan'ın Partizan takımını 3-1 yendi. Enes, 10. dakikada takımını öne geçiriren golü kaydetti.

        Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-2

        Inter Turku (Finlandiya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

        Tromso (Norveç)-Brighton (İngiltere): 0-0

        Midtjylland (Danimarka)-Rijeka (Hırvatistan): 2-0

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        Nordsjaelland (Danimarka)-St. Gallen (İsviçre): 1-0

        Klaksvik (Faroe Adaları)-Riga (Letonya): 0-0

        PAOK (Yunanistan)-Brann (Norveç): 1-1

        Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek): 1-3

        Drita (Kosova)-Inter Escaldes (Andorra): 2-2

        Gornik Zabrze (Polonya)-Monaco (Fransa): 2-3

        Twente (Hollanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-1

        Sion (İsviçre)-Ajax (Hollanda): 2-4

        Motherwell (İskoçya)-Freiburg (Almanya): 1-3

        Panathinaikos (Yunanistan)-Hradec Kralove (Çekya): 2-2

        Gent (Belçika)-Hibernian (İskoçya): 0-0

        Atalanta (İtalya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail): 0-0

        Lugano (İsviçre)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1

        Hearts (İskoçya)-Rapid Wien (Avusturya): 2-2

        Rangers (İskoçya)-Jablonec (Çekya): 1-0

        Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-1

        Hajduk Split (Hırvatistan)-Rakow (Polonya): 2-2

        Dinamo Tirana (Arnavutluk)- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

        Braga (Portekiz)-Austria Wien (Avusturya): 2-0

        Getafe (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 3-1

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