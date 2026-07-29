UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu sona erdi

Gün Başlıyor - 28 Temmuz 2026 (AHBAP'a Kayyum Atandı)

Gülistan soruşturmasında yeni dalga. Eski Tunceli Valisi Sonel'e ek tutuklama. AHBAP'ta yeni operasyon: 13 gözaltı. Filenin Sultanları kupayla döndü. Bahçeli'den CHP-YENİ parti açıklaması. Suriye'ye yaptırımlar kalktı. Doğu Kudüs'te Unrwa merkezine baskın. İspanya'nın alevlerle mücadelesi. Bakan Ers... Daha Fazla Göster Gülistan soruşturmasında yeni dalga. Eski Tunceli Valisi Sonel'e ek tutuklama. AHBAP'ta yeni operasyon: 13 gözaltı. Filenin Sultanları kupayla döndü. Bahçeli'den CHP-YENİ parti açıklaması. Suriye'ye yaptırımlar kalktı. Doğu Kudüs'te Unrwa merkezine baskın. İspanya'nın alevlerle mücadelesi. Bakan Ersoy, ABD Elçisi ile görüştü. Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize. CHP'de mutlak butlan bölünmesi. Çerçeve Yasa için geri sayım. Gün Başlıyor'da Kübranur Uslu sundu Daha Az Göster