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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu sona erdi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu sona erdi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:55 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde 2. eleme turu sona erdi!

        ⁠UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı, bugün oynanan 8 karşılaşmayla beraber sona erdi.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, evinde 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükseldi.

        Organizasyonda Kairat Almaty, Kauno Zalgiris, Aarhus, Levski Sofia, Hapoel Beer-Sheva, Kızılyıldız ve S. Bratislava da tur atlayan diğer takımlar oldu.

        Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

        Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: 1-1 (0-1)

        Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (Penaltılarda 6-5) (0-1)

        Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0 (0-0)

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        Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): 1-4 (Penaltılarda 3-4) (4-1)

        Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): 2-2 (0-1)

        Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): 2-0 (1-2)

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): 5-0 (4-0)

        S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): 1-1 (2-0)

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