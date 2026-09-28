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        Haberler Spor Futbol Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

        Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

        CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua & Barbuda - Anguilla maçında oyuna sonradan dahil olan Aedan Scipio, ayaklarına kadar uzanan saçlarını çeken iki rakibine kırmızı kart aldırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Rakibine 2 kırmızı kart aldırdı!

        CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda ile Anguilla takımların karşı karşıya geldi. Antigua & Barbuda, mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı.

        Ancak söz konusu müsabakada skordan çok yaşanan kırmızı kart pozisyonları dikkat çekti. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio ayaklarına kadar uzanan saçları sayesine rakiplerine 2 kırmızı kart aldırdı.

        Scipio'nun saçını çelen Keon Greene 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, 90+3. dakikada da Shalon Knight yine aynı sebepten dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı.

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