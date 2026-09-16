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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Nelsson: Kızım nedeniyle Galatasaray'dan ayrıldım

        Victor Nelsson: Kızım nedeniyle Galatasaray'dan ayrıldım

        Galatasaray ile yolları ayrılan Victor Nelsson, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'a transfer oldu. Katıldığı bir programda kızının durumu nedeniyle Sarı kırmızılılar'dan ayrıldığını açıklayan Danimarkalı stoper, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        "Kızım nedeniyle ayrıldım"

        Danimarka ekibi Nordsjaelland'a transfer olan tecrübeli defans oyuncusu Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmasının sebebini açıkladı.

        Yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçilen Nelsson, TV2 kanalının "Total Futbol" programına katıldı.

        "KIZIM NEDENİYLE AYRILDIM"

        Sarı-kırmızılı kulüp tarafından son birkaç yıldır kiralık olarak İtalya'nın AS Roma ve Hellas Verona kulübüne gönderilen oyuncu, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.

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        27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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        #Nelsson
        #galatasaray
        #Nordsjaelland
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