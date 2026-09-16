Victor Nelsson: Kızım nedeniyle Galatasaray'dan ayrıldım

Danimarka ekibi Nordsjaelland'a transfer olan tecrübeli defans oyuncusu Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmasının sebebini açıkladı.

Yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçilen Nelsson, TV2 kanalının "Total Futbol" programına katıldı.

"KIZIM NEDENİYLE AYRILDIM"

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından son birkaç yıldır kiralık olarak İtalya'nın AS Roma ve Hellas Verona kulübüne gönderilen oyuncu, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.

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27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.