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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması!

        Vincenzo Italiano'dan Leandro Trossard açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Italiano'dan Trossard açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOK"

        Avrupa'da kolay bir maç yoktur. Asla bir maçı kafanızda kolaylaştırmamalısınız. Kağıt üstünde kazanamazsınız! Rakibimiz de hak ederek buralara geldi ve bizim de kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Takımımızın öz güveni yükseldi ve bu durum bize daha da yardımcı olacaktır. FC Midtjylland engelini güzel bir şekilde aştık, bakalım Hradec Kralove engelini aşabilecek miyiz?

        "ZOR BİR ENGELİ GEÇMEK İSTİYORUZ"

        Her gün oyuncular gelişiyor, çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım. Bir ay içerisinde kimse mükemmel olamaz ama doğru yoldayız. Güzel sinyaller var ve ben sahada bunu görüyorum. Geçen hafta zor bir engeli aştık, yine zor bir engeli geçmek istiyoruz. Daha kaliteli ve agresif olmak için çalışıyoruz. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor ve her şeyi yapmak için hazırız.

        "TROSSARD BİZİMLE OLMAYACAK"

        Bu turu geçmek istiyorsak akıllı, olgun olmamız gerekiyor. Kalitemizi sergilemeliyiz ve zeki olmalıyız. Bu maça da iyi çalıştık. Bu çalışmamız bizi ileri götürecektir. Trossard geldiği için çok mutluyum. İki idmana çıktı, ilk maçta bizimle olmayacak ama ikinci maç için bakacağız. Bize kalite ve tecrübe katacak. Onunla çalışmak işçin sabırsızlanıyorum.

        "OUATTARA HAZIR HALE GELİYOR"

        Kassoum kampa geç geldi ve geçen sene olan sakatlığından dolayı ilk başta tek başına çalıştı. Yavaş yavaş hazır hale geliyor. Onun pozisyonunda Rıdvan Yılmaz da çok güvenilir bir oyuncu. Yasin Özcan'ı da o pozisyona sokmaya çalışıyoruz. Sol bek pozisyonu takımda en iyi yerlerden biri... Kassoum da çok genç oyuncu, gruplara kaldığımızda herkes oynamaya başlayacak. Meşhur rotasyon var ya... Herkes oynayacak ve süre bulacak. Şu an tek odaklandığımız yer gruplara kalmak, zaten gruplara kaldıktan sonra herkes oynayacak.

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