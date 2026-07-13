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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: İlk 50'ye giren ilk Türk tenisçi!

        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: İlk 50'ye giren ilk Türk tenisçi!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48'inciliğe yükseldi.

        Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.

        Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.

        Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

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