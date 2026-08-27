Zeynep Sönmez'in rakibi Coco Gauff!
Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta mücadele edecek Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Coco Gauff oldu.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 21:50 Güncelleme:
Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta mücadele edecek Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Coco Gauff oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, New York'taki organizasyonun ilk turunda Dünya 52 numarası milli tenisçi, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff ile karşılaşacak.
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