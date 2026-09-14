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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur mücadelelerinin programı şöyle:

        Yarın:

        17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer)

        20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

        16 Eylül Çarşamba:

        14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

        14.00 Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor (Osmaneli İlçe)

        14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

        14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

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        14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

        14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

        14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

        14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

        14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

        14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

        14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

        15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

        15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

        15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

        17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

        20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

        17 Eylül Perşembe:

        14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

        19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

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        #Ziraat Türkiye Kupası
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        #kupa
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