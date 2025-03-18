Sporun yaşlı kurtları!

FUTBOL EFSANESİ CRISTIANO RONALDO

1985 yılında Portekiz'in Madeira adasında doğan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısından yetişerek genç yaşta yeteneğini gösterdi.

2003 yılında Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 292 maç 118 gol 59 asistlik performansıyla tüm dünyanın izlediği bir sporcu oldu. İngiliz ekibiyle bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Ronaldo, ayrıca 2008'de Ballon d'Or ödülünü kazandı.

2009'da 90 milyon avro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız, çıktığı 438 maçta 450 gol 131 asistle İspanyol ekibin tarihinde en çok gol katkısı veren isim olarak kayıtlara geçti.